Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ослабить действующие антиковидные ограничения

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС ослабить действующие антиковидные ограничения для тех, кто будет путешествовать по территории Евросоюза этим летом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РБК, об этом говорится на сайте организации.

Прежде всего эти меры должны затронуть тех, кто уже сделал прививку от COVID-19 и получил соответствующий электронный сертификат. Комиссия рекомендовала отменить для них обязательные тесты на COVID-19 и прохождение карантина при путешествиях по странам сообщества.

Тех, кто переболел COVID-19, также рекомендовали освободить от тестирования или карантина, если они получили первый положительный тест на SARS-Cov-2 менее 180 дней назад. Дети до шести лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.