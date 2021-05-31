Армянские предпринимательницы посетили Национальное Собрание Армении

В парламенте 31 мая по приглашению члена парламентской фракции «Просвещенная Армения» А.Костанян гостили деловые женщины Армении. Цель встречи – ознакомление с производимыми и предоставляемыми услугами, с проблемами, возникающими в ходе деятельности, а также продвижение армянского бренда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Л.Губоглян, представитель компании по реализации различных социальных программ за счет собственных средств по профилактике и облегчению развивающихся вследствие инвалидности заболеваний при работе с военнослужащими-инвалидами Четырехдневной войны 2016 года, инициировала со своей командой проект по созданию ряда специальных реабилитационных устройств и оборудования. При достаточном финансировании и благоприятных условиях компания начнет их серийное производство. Но вместо решения главной задачи вынуждены заниматься устранением существующих препон.

Для производства вкусного и полезного чая из армянских трав и их онлайн-продажи подчеркнута важность инвентаризации существующих препятствий в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения активного диалога с бизнес-средой и профессиональным сообществом, реализации полезных образовательных программ.