На участие в конкурсе им. Арама Хачатуряна заявки подали уже состоявшиеся дирижеры

Согласно традиции, 6 июня, в день рождения великого армянского композитора Арама Хачатуряна, в концертном зале, названном в честь него, стартует конкурс его же имени, официальным оркестром которого является Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» исполнительный директор Культурного фонда “Арам Хачатурян-конкурс” Мартын Товмасян напомнил, что конкурс проводится по специальностям “Фортепиано”, “Скрипка”, “Виолончель”, “Дирижирование” и “Вокал”.

Мартын Товмасян отметил, что в этом году интерес к конкурсу довольно велик: “До 10 мая к нам поступали заявки на участие в конкурсе почти из всех стран мира. 10 мая предвыборный период, в течение которого претенденты представляли свои записи и резюме закончился. Было предвыборное жюри, не основное, но международное. 15 мая по всем возможным каналам официально было объявлено имя 20 отобранных участников”, - рассказал исполнительный директор конкурса и добавил, что изначально должны были быть избраны 18 участников, но кандидаты были настолько талантливы, что отборочный тур преодолели 20 человек.

По словам Товмасяна, знакомясь с биографическими данными участников, они заметили, что многие из них уже сделали довольно серьезные шаги и добились успеха. Есть участники, которые были учениками всемирно известных дирижеров, а некоторые из участников даже руководят оркестрами. Так что борьба за первое место обещает быть жаркой.

“В конкурсе принимают участие дирижеры до 36 лет. Многие недоумевали, почему это так. Напомним, что главная цель конкурса - открытие новых имен. Это возрастное ограничение - лучший период для развития музыканта, профессионала в целом, для самовыражения. Будут открыты новые имена, что даст возможность популяризировать творчество Арама Хачатуряна, имя Армении будет на слуху, она на карте мира станет заметнее”, - подчеркнул Товмасян.

Он сообщил, что в конкурсе участвуют два армянских дирижера. Один из них представляет Российскую Федерацию, другой - Армению и Федеративную Республику Германия.

В программе, среди прочих произведений, адажио Спартака и Фригии из балета Хачатряна “Спартак” и Симфония № 2 Арама Хачатуряна. У участников также будет возможность исполнить произведение одного из современных армянских композиторов.

Конкурс проводится в два тура. Гала-концерт открытия состоится 6 июня, после чего репетиции будут проходить каждый день, а основные слушания - вечером. Завершится конкурс 12 июня гала-концертом и церемонией награждения. Победитель, занявший первое место, получит приз в размере 10 000 долларов США. Также будут дипломы и специальные награды.

Жюри конкурса возглавит Национальный герой Армении, народный артист СССР Ованнес Чекиджян. В составе жюри - высококвалифицированные специалисты из разных стран мира.

Международный конкурс имени Арама Хачатуряна - член Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions). Организатором конкурса является Культурный фонд “Арам Хачатурян-конкурс”. Международный конкурс имени Хачатуряна проводится при содействии Министерства образования и науки-культуры и спорта Республики Армения, его цель - выявление талантливых молодых музыкантов, предоставление им возможности профессионального роста, а также посредством конкурса большая популяризация творчества Арама Хачатуряна.

Анжела Амбарцумян