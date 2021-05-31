Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-21

ЕРЕВАН, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 мая, курс доллара США сократился на 0.17 драмa и составил 520.61 драм. Курс евро сократился на 0.52 драмa и составил 634.52 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.09 драм. Курс британского фунта вырос на 2.51 драмa и составил 737.96 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 7.04 драмa и составила 31801.36 драм. Цена серебра сократилась на 8.36 драмa и составила 462.47 драм. Цена платины сократилась на 525.44 драмa и составила 19583.46 драм.