Известны номера партий и блоков на выборах 

Известно, под какими номерами партии и блоки выступят на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Арменпресс, на заседании ЦИК была проведена жеребьевка для для выяснения номеров партий и партийных блоков, участвующих во внеочередных выборах НС. Полномочные представители политических сил взяли номера по жребию. Номера не подлежат изменению.

Очередность партий и блоков, участвующих во внеочередных парламентских выборах:

«Справедливая Армения» Партия «Армянский национальный конгресс» Партия «Гражданский договор» Национальная христианская партия «Пробуждение» Партия «Свобода» Блок «Честь имею» Партия «Единая Родина» Партия «Всеармянская национальная государственность» Партия «Просвещенная Армения» Партия «Наш дом - Армения» Партия «Республика» Партия «Армянская Родина» Блок «Свободная Родина» Партия «Процветающая Армения» Демократическая партия Армении - номер 15 Партия «Национального консервативного движения 5165» Социально-демократическая партия «Решение гражданина» Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян» Партия «Национальная повестка» - номер 19 Партия «Восхождение» «Либеральная» партия Партия «Армянские орлы - Единая Армения» «Европейская партия Армении» Альянс «Армения» Партия «Национально-демократический полюс» Партия «Суверенная Армения»

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.