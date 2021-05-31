Известны номера партий и блоков на выборах
17:15, 31 Май, 2021
Известно, под какими номерами партии и блоки выступят на внеочередных парламентских выборах.
Как сообщает Арменпресс, на заседании ЦИК была проведена жеребьевка для для выяснения номеров партий и партийных блоков, участвующих во внеочередных выборах НС. Полномочные представители политических сил взяли номера по жребию. Номера не подлежат изменению.
Очередность партий и блоков, участвующих во внеочередных парламентских выборах:
- «Справедливая Армения»
- Партия «Армянский национальный конгресс»
- Партия «Гражданский договор»
- Национальная христианская партия «Пробуждение»
- Партия «Свобода»
- Блок «Честь имею»
- Партия «Единая Родина»
- Партия «Всеармянская национальная государственность»
- Партия «Просвещенная Армения»
- Партия «Наш дом - Армения»
- Партия «Республика»
- Партия «Армянская Родина»
- Блок «Свободная Родина»
- Партия «Процветающая Армения»
- Демократическая партия Армении - номер 15
- Партия «Национального консервативного движения 5165»
- Социально-демократическая партия «Решение гражданина»
- Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»
- Партия «Национальная повестка» - номер 19
- Партия «Восхождение»
- «Либеральная» партия
- Партия «Армянские орлы - Единая Армения»
- «Европейская партия Армении»
- Альянс «Армения»
- Партия «Национально-демократический полюс»
- Партия «Суверенная Армения»
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