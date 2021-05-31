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Замминистра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал прошение об отставке

Замминистра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал прошение об отставке

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян подал прошение об отставке.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Гагик Галачян подал заявление об отставке 27 мая.


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