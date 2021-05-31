3 июня состоится внеочередное заседание НС Армении 

По инициативе правительства 3 июня состоится внеочередное заседание Национального Собрания Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, согласно ст. 100 Конституции Республики Армения и ст. 41 конституционного закона «Регламент НС», по инициативе правительства Республики Армения 3 июня 2021 г., в 11:00 часов, по решению председателя НС созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора.