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Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ

Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ

Гроссмейстер Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ.

Как сообщает «Арменпресс», в июньском рейтинге Международной шахматной федерации Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 5-е место. Лидер рейтинга - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Среди других 100 лучших из представителей Армении - Габриэль Саркисян (55 место), Грант Мелкумян (96 место) и Карен Григорян (100 место).

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.


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