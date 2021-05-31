ЕК: вакцинированных граждан надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС

Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - сказал он.

Страны Евросоюза могут запрашивать сертификаты о вакцинации от коронавируса для доступа на концерты и другие массовые мероприятия.

"Некоторые страны ЕС заявили, что хотели бы распространить сертификаты на посещение концертов и других массовых мероприятий. Это возможно, если есть соответствующее национальное законодательство", - сказал Рейндерс.