Мэры Еревана и Степанакерта подписали программу о сотрудничестве на 2021-2023 годы

Мэр Еревана Айк Марутян принял мэра Степанакерта Давида Саргсяна, находящегося в Ереване с 29 мая с официальным визитом. В сопровождении мэра Айка Марутяна члены делегации Степанакерта посетили военный пантеон «Ераблур», возложили венок к Мемориалу павшим воинам, а также цветы на могилы героев, погибших при защите Родины. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.

В ходе официальной встречи в мэрии Еревана между муниципалитетами была подписана программа сотрудничества на 2021-2023 гг. Документ подписали мэры столиц двух армянских государств. Это даст возможность сотрудничества в разных сферах городского хозяйства.

«Ереван и Степанакерт всегда сотрудничали в разных сферах. У нас был план продвижения вперед. К сожалению, была война, наши планы изменились. Сейчас очень важно восстановить Степанакерт и вернуться к нормальной жизни в послевоенной обстановке. Ереван всегда был и будет рядом со Степанакертом, особенно в эти тяжелые дни. Подписанный документ - это, по сути, наша программа сотрудничества на ближайшие годы, в него включены предложения руководителей советов и структурных подразделений двух городов. Мы ее начнем сегодня, продолжим в ближайшие годы, мы должны восстановить Степанакерт», - подчеркнул Айк Марутян.

“В тяжелые дни войны мы всегда чувствовали поддержку Еревана. Нам была оказана и значительная финансовая помощь. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить мэра Еревана и членов Совета старейшин за это. Эти средства были предоставлены как жителям города, так и на реконструкцию Степанакерта. Цель подписанного между двумя городами соглашения - совместными усилиями восстановление второй армянской столицы», - сказал Давид Саркисян.

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В Парке хачкаров у Площади Республики 30 мая, как старт обновленной программы сотрудничества Ереван-Степанакерт открылась выставка-продажа “Товары Арцаха”. Представлены продукты и услуги около 30 арцахских компаний. Айка Марутян и мэр Степанакерта Давид Саркисян обошли павильоны, общались с представителями компаний-участниц выставки. Посетители имели возможность продегустировать, а также и купить арцахскую еду и напитки. В отдельных павильонах были представлены гостиничные услуги Арцаха, ковроткачество, текстильное производство и ремесла. Инициативы, направленные на развитие экономики Арцаха, будут продолжаться.