Артур Давтян встретится с Игорем Красновым
16:34, 31 Май, 2021
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, начальник Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Егиазар Авагян и советник генпрокурора Артур Багдасарян 2 июня отправятся в Российскую Федерацию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает «Арменпресс», решение подписал и. о. премьер-министра Никол Пашинян.
Генеральный прокурор Армении также встретится с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Артур Давтян будет в России с 2-го по 5-е июня.
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