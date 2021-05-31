Артур Давтян встретится с Игорем Красновым

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, начальник Управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры Егиазар Авагян и советник генпрокурора Артур Багдасарян 2 июня отправятся в Российскую Федерацию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает «Арменпресс», решение подписал и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Генеральный прокурор Армении также встретится с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Артур Давтян будет в России с 2-го по 5-е июня.