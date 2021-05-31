Отныне я не исполняю обязанностей пресс-секретаря МИД Республики Армения: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян сообщила о своей отставке. Как передает «Арменпресс», об этом Анна Нагдалян написала на своей странице в Facebook.

«Хочу сообщить вам, что я больше не выполняю обязанности пресс-секретаря МИД Республики Армения. Хочу поблагодарить всех представителей СМИ, моих коллег из МИД, мою команду за эффективное сотрудничество и поддержку в этот сложный, ответственный период.

Особая благодарность Ара Айвазяну и Зограбу Мнацаканяну за оказанное доверие. Для меня было большой честью работать с такими опытными патриотическими дипломатами.

Заявляю, что я продолжу работу на дипломатической службе.

По вопросам и комментариям деятельности Министерства иностранных дел можете обращаться по адресу электронной почты: [email protected]fa.am», - написала Анна Нагдалян.

Пресс-секретарем МИД Республики Армения Анна Нагдалян была назначена 10 октября 2018 года.