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Бомбардировщики США облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе

Бомбардировщики США облетят страны НАТО в Северной Америке и Европе

Американские стратегические бомбардировщики в понедельник совершат полет над всеми 30 странами — членами НАТО в Северной Америке и Европе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВВС США.

Так, B-52 Stratofortress сделают это во второй раз в рамках ротации целевой группы самолетов.

Облет совершат две команды.

Первая группа, развернутая на авиабазе Морон в Испании, пролетит над всеми странами Североатлантического альянса в Европе. Во время маневров бомбардировщики объединятся с несколькими самолетами союзников Соединенных Штатов по организации.

Вторая группа бомбардировщиков облетит США и Канаду.


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