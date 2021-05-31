Среди пациентов, инфицированных COVID-19, в крайне тяжелом состоянии - 71 больных, в тяжелом - 316 

В Армении в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится почти 390 пациентов с COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Рипсиме Хачатрян.

«В настоящее время в Армении больных COVID-19 обслуживают 11 медицинских центров, 2 - в регионе, остальные - в столице. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 35 пациентов, 71 находятся в критическом состоянии, 316 - в тяжелом», - сказала Хачатрян.

По ее словам, общее количество реанимационных коек составляет 185, из которых 135 заняты. Общее количество пациентов, получающих лечение, составляет 1 331.