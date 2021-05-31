В услугах Барсегяна заинтересованы несколько клубов

В услугах полузащитника национальной сборной Армении по футболу Тиграна Барсегяна заинтересован ряд клубов.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал исполнительный директор казахстанского клуба “Астана”. По словам Давида Лории, клуб не получал официального предложения, однако ряд клубов интересуются армянским полузащитником.

Исполнительный директор сообщил, что “Астана” хочет, чтобы Барсегян продолжал выступать в казахстанском клубе.

Ранее полузащитник сборной Армении по футболу Тигран Барсегян был включен в символическую команду отборочного тура France Football чемпионата мира по футболу Франции. Барсегян за сборную Армении в отборочных матчах чемпионата мира сыграл в 3 матчах, забил 2 мяча и сделал столько же результативных передач.