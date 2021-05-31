Генрих Мхитарян может вернуться в Дортмунд

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян может снова сыграть в Бундеслиге.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “Mercado do futebol”. По данным издания, для Мхитаряна возвращение в дортмундскую «Боруссию» не будет шагом назад.

Ранее были слухи, что итальянская «Рома» предложила полузащитнику сборной Армении по футболу Генриху Мхитаряну двухлетний контракт. Руководство столичной команды предложило Мхитаряну двухлетний контракт с 4,5 млн годовой зарплаты. Армянский полузащитник римскому клубу пока не дал окончательного ответа.

Стало известно, что капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян уйдет из «Ромы». Основная причина ухода заключалась в том, что в следующем сезоне «Рому» возглавит португальский специалист Жозе Моуринью. Говорилоь, что Мхитаряням заинтересован итальянский «Ювентус». «Ювентус» уже начал переговоры с представителем Мхитаряна. Однако окончательного ответа «Ювентусу» Мхитарян пока не дал. 4 мая стало известно, что главным тренером «Ромы» станет Моуринью. Контракт Ромы с Моуринью действует до 30 июня 2024 года.