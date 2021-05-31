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Зидан рассказал о причинах ухода из «Реала»

Зидан рассказал о причинах ухода из «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о причинах ухода из клуба.

«Я ухожу, потому что чувствую, что клуб не вселяет в меня ту уверенность, в которой я нуждаюсь. Клуб больше не доверяет мне», - как сообщает «Арменпресс», сказал Зидан,.

Зидан занял должность главного тренера «Реала» в 2019 году. Ранее француз уже тренировал «королевский клуб» в 2016-2018 годах. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился победителем Ла Лиги. В текущем сезоне «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где проиграл английскому «Челси».


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