Рамос покинет “Реал”

Капитан мадридского “Реала” Серхио Рамос покинет клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают испанские СМИ. Рамос и “Реал” не пришли к согласию по ряду пунктов контракта. Действующий контракт защитника с “королевским клубом” истекает в 2021 году.

Серхио Рамос перешел в “Реал” в 2005 году. В уже завершившемся сезоне он в составе команды в общей сложности принял участие в 21 игре.

Стало известно, что капитан сборной Испании по футболу не вошел в состав национальной команды, которая должна принять участие в чемпионате Европы.