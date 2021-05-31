Около 60% опрошенных предприятий считают, что разблокирование для Армении негативно

Около 60% опрошенных предприятий Армении считают, что разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе будет иметь для Армении крайне отрицательное, или отрицательное воздействие. Об этом говорится в отчете, подготовленном Центром международного частного предпринимательства (CIPE) Торгово-промышленной палаты Республики Армения.

Подводя итоги отчета, директор исследовательской организации “Ай Эм Ар” Петрос Петоян удивительным назвал то, что разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе около 20% предприятий Армении оценивают положительно.

“Негативное воздействие является результатом гораздо более эмоционального воздействия - оно связано со страхом и проблемами безопасности”, - сказал Петоян в беседе с журналистами, состоявшейся 31 мая.

Ниже представляем результаты опроса, связанного с разблокированием всех экономических и транспортных связей.

Цель исследования - выявление потребностей и приоритетов представителей бизнес сообщества Армении. Исследование было проведено в результате сотрудничества Торгово-промышленной палаты Армении и Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Количественный очный опрос был проведен в 400 предприятиях, зарегистрированных в Армении, с использованием полустандартизированных вопросов. Сбор данных проводился в феврале-марте 2021 года. Направлениями изучения были вопросы бизнеса, приоритеты, влияние пандемии на предприятия, 44-дневная Арцахская война, восприятие бизнес сообществами коррупции, оценка эффективности программ государственного содействия.