Боксеры отправляются на прерванный рейтинговый турнир

Сборная Армении по боксу отправляется в Париж на рейтинговый для Олимпийских игр турнир.

Как передает «Арменпресс», перед рейтинговым олимпийским турниром в Париже сборная Армении провела последние учебно-тренировочные сборы.

В сборах участие приняли 21 спортсменов, 7 из которых - Корьюн Согомонян (52 кг), Ованнес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Гор Нерсисян (81 кг), Нарек Манасян (91 кг), супертяжеловес Гурген Ованнесян и Ани Овсепян (69 кг) примут участие в рейтинговом турнире.

Рейтинговый турнир, прерванный в прошлом году из-за пандемии COVID-19, возобновится 4 июня и завершится 8 июня.