Минздрав Армении сообщил, что данные о погибших в Арцахской войне представляются со всей прозрачностью

Как сказано в сообщении Министерства здравоохранения Армении, оно всегда открыто представляло все данные о погибших в 44-дневной войне в Арцахе. Родные без вести пропавших военнослужащих, проводят акцию протеста, они перекрыли обе улицы ереванского Гераци. Они утверждают, что тела их детей долго держались в холодильниках, и реальные данные так и не были предоставлены.

Как сообщает «Арменпресс», Минздрав сообщает, что ГНКО “Судебно-практический центр” всегда прозрачно предоставлял все данные и родным, и обществу, и СМИ.

“Принимая во внимание жалобы некоторых родных военнослужащих, без вести пропавших в 44-дневной войне, и перекрытие одной из улиц столицы, Минздрав сообщает, что центр работал круглосуточно и находился в постоянном контакте с родными этих военнослужащих. Сегодня, чтобы получить дополнительную информацию и ответить на вопросы, руководство ГНКО встретилось с родными, приняло всех и ответило на их вопросы. Чтобы опровергнуть распространенную дезинформацию, по предварительной договоренности, руководство ГНКО предоставило родным погибших достоверные факты. Но, не дожидаясь этого, они прибегли к варианту перекрытия улицы”, - отмечает МЗ.

В ведомстве подчеркивают, что родственники имели возможность посетить любой морг.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщила, что количество останков, найденных в результате поисковых операций, проводимых спасательными отрядами после прекращения огня или переданных Азербайджаном Армении, составило 1 557.