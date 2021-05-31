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МИД Ирана заявил, что США не импортировали нефть из страны со времен Клинтона

МИД Ирана заявил, что США не импортировали нефть из страны со времен Клинтона

 США не осуществляли импорт нефти из Ирана со времен бывшего американского президента Билла Клинтона. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, комментируя информацию о возможных поставках нефти из Ирана в США в марте.

"Что касается этого вопроса, то у меня нет такой информации. Со времен бывшего президента США Клинтона [Вашингтон] не покупал нефть у Ирана в соответствии с принятым им законом, - сказал он. - Вероятно, речь идет о чем-то другом, но у меня нет деталей на этот счет",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

28 мая Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало материалы, из которых следует, что Иран в марте впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки. В начале 1990-х годов Вашингтон на фоне обострения отношений с Тегераном полностью прекратил импорт иранской нефти.


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