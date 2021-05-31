Действующий председатель ОБСЕ ожидает дипломатического решения на армяно- азербайджанской границе

ОБСЕ, чтобы снизить напряженность на границе, готова помочь Армении и Азербайджану в создании атмосферы доверия. Как сообщили «Арменпресс» в представительстве Швеции, председательствующей в ОБСЕ, Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден заявила об этом в ходе переговоров со своими армянскими и азербайджанскими коллегами, в ходе которых она говорила о необходимости урегулирования вопроса мирным, дипломатическим путем.

“Действующий председатель приветствует готовность урегулировать ситуацию мирным путем. Она надеется, что переговоры будут продолжены и что дипломатическое решение будет достигнуто как можно скорее. Действующий председатель ОБСЕ в ходе переговоров со сторонами заявила, что ОБСЕ готова помочь сторонам в укреплении доверия с целью ослабления напряженности и создания атмосферы, в которой стороны смогут продолжить свои переговоры в конструктивной манере”, - сообщили Арменпресс в представительстве Швеции.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения. Для разрешения ситуации ведутся переговоры. Армения обратилась к ОДКБ по статье 2, согласно которой “в случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности, суверенитету или миру и безопасности одного или нескольких государств-членов, государства-члены незамедлительно активируют механизм совместных консультаций, чтобы согласовывать свои позиции для устранения угрозы и принять меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 14 мая заявил, что он написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил Россию оказать военную помощь Армении в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1997 года. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян для снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе предложил вывести армянские и азербайджанские вооруженные силы с участка Сотк-Хознавар, перебазировать их в местах постоянной дислокации и разместить там международных наблюдателей с участием представителей Российской Федерации или стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.