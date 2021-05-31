Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

31 мая состоялся телефонный разговор и. о. министра обороны Республики Армения Вагаршака Арутюняна с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, руководители оборонных ведомств двух стран - стратегических союзников обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и пути выполнения договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся на прошлой неделе в Москве встречи по ее урегулированию.

Собеседники коснулись также основных направлений реформ в Вооруженных силах Армении, деятельности миссии, осуществляемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах, а также проблем региональной безопасности и ряда вопросов, касающихся совместных действий по противодействию им.