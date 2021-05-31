Ара Айвазян назвал причину принятого им решения об отставке

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян, подавший в отставку 31 мая, провёл прощальную встречу с коллективом Министерства иностранных дел. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

И. о. министра Айвазян поблагодарил коллектив за профессионализм и за профессиональную преданность, проявленные при совместной работе.

В своем выступлении, Ара Айвазян в частности, отметил. «Согласие занять эту позицию было самым трудным, но в то же время и самым легким решением в моей жизни. Я уверен, что вы все поняли, почему это решение было самым легким, потому что, мы в долгу перед нашими погибшими ребятами, мы в долгу перед нашей страной. Это было трудно, потому что я очень хорошо понимал, какая огромная ответственность стоит перед мной, перед всеми нами, потому что у нас не было права на ошибку. У нас не было права сделать шаги, которые наш народ, наша история не простили бы нам в будущем.

Когда я вступил в должность, я заявил, что дипломатия не потерпела поражения, и я все также настаиваю на этом, наша дипломатия не потерпела поражения. Многие со мной не согласны, но, тем не менее, мы все, здесь, в посольствах, доказали, что мы не только не побеждены, но и можем продвигать свои государственные и национальные интересы, намечая красные линии. В этом году будет отмечаться 30-летие нашего служения, это важный период, период зрелости. Кажется, что мы все эти годы готовились к этим дням, к этим временам.

Сделано много, сейчас не хочу ни перечислять, ни давать оценку, это оставим на будущее. Но я думаю, что все мы можем выходить на улицу с открытым челом. Думаю, наши международные партнеры поняли, что Армения не побеждена, Арцах не побежден, армяне не побеждены. Наши враги тоже это поняли. И не менее важно, что в эти тревожные дни мы стали структурой, которая стала понятной нашему обществу, наш голос становился все более и более слышимым, нам наш народ стал больше доверять, больше, чем когда-либо прежде. Сегодня я хочу поблагодарить всех Вас, для меня, действительно, большой честью было работать со всеми Вами. Мой стиль работы всегда был коллегиальным, надеюсь, Вы почувствовали, что вся Ваша работа, все Ваши советы были доступны руководству министерства. Они не только были доступны, наши решения, которые мы принимали в этот период, действительно основывались на профессиональной работе и на советах всех Вас.

Мне очень сложно было принять это решение, но когда я занимал эту должность, у меня были свои критерии. Это министерство, которое является рождением независимости, должно со всей стойкостью защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, Вам не стыдно за меня, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, чтобы не было никаких подозрений в том, что это министерство может сделать какие-либо шаги, или согласиться с какими-либо идеями, инициативами, которые будут против нашей государственности, наших национально-государственных интересов. Мы вместе прошли долгий путь, и сегодня я прощаюсь с Вами с самыми добрыми воспоминаниями.

Всем нашим сотрудникам, дипломатам и не дипломатам, с которыми мы были одной семьей, я выражаю огромную благодарность. Желаю и дальше работать в том же духе. И мой совет Вам. Дипломата обычно воспринимают как человека, который приспосабливается, готов примириться, избегает острых углов. Я считаю, что мы не имеем права делать так в этих непростых условиях, мы действительно уверены, что найдутся принципиальные дипломаты, которые станут ориентиром для нашего общества. Благодарю всех Вас, всего Вам наилучшего».