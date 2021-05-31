Заметны возможности восстановления железнодорожной инфраструктуры и грузоперевозок: Мгер Григорян

В контексте разблокировки транспортных коммуникаций региона наиболее вероятными считаются возможности осуществления грузоперевозок в рамках железнодорожной инфраструктуры Советского Союза, восстановление путей, равные права и условия. Отвечая на вопрос «Арменпресс», об этом заявил и. о. вице-премьера Мгер Григорян представитель Армении в рабочей группе Армения-Россия-Азербайджан, подчеркнув, что в случае продолжения работ трехсторонней рабочей группы в ближайшее время они расширят эти возможности.

- Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть хорошие результаты в вопросе разблокировки дорог, согласованном трехсторонней рабочей группой. О каких результатах говорит президент Азербайджана, относятся ли эти результаты к обсуждению «коридора» на территории Сюникской области?

- Экспертными подгруппами, созданными в соответствии с пунктами декларации от 11 января 2021 г., проведена обширная аналитическая и исследовательская работа. Она касается выявления технически возможных эффективных вариантов железнодорожных и автомобильных перевозок, с учетом организации и реализации необходимых функций безопасности, возможностей пограничного, таможенного контроля и др.

В контексте разблокирования транспортного сообщения в регионе рассматриваются вопросы пограничного, таможенного и других видов контроля за международными перевозками в рамках нормативно-правовой базы СНГ, а также других многосторонних международных соглашений и конвенций, сторонником которых является и Республика Армения. В том же контексте оценивается и потенциальное влияние возможных транспортных связей на транспортную инфраструктуру других стран региона и экономические эффекты. На данный момент наиболее заметными можно считать возможности осуществления грузоперевозок в условиях железнодорожной инфраструктуры, действовавшей в Советском Союзе, на тех же правах и условиях. Я думаю, что если работа трехсторонней рабочей группы продолжится в ближайшее время, эти возможности будут расширены.

В работе по разблокированию региональных транспортных связей мы еще раз подчеркиваем, что Республика Армения не обсуждала и не будет обсуждать вопросы в рамках «коридорной» логики.