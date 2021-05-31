Апелляционный суд отложил рассмотрение ходатайств о прекращении дела Кочаряна и других

Апелляционный суд отложил рассмотрение ходатайств о прекращении дела второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила адвокатская группа Роберта Кочаряна.

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Нарине Овакимян рассматривает ходатайства адвокатов и прокуроров, представленных для прекращения дела о предполагаемом свержении конституционного строя.

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством Анны Данибекян 6 апреля, принимая за основу решение Конституционного суда о признании статьи 300.1 Уголовного кодекса антиконституционным, оправдал второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего начальника Генштаба ВС Республики Армения Юрия Хачатурова, прекратив уголовное преследование в отношении них по данной статье, на основании отсутствия доказательств.

Защитники Роберта Кочаряна представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна путем уменьшения размера залога, или иного, не связанного с лишением свободы пресечения.

Прокуратура, в свою очередь, подала апелляцию на решение суда общей юрисдикции Еревана. Представители двух потерпевших также подали свою апелляцию.

Эрик Алексанян, адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, выступил посредником в переносе судебного заседания на том основании, что он будет в отпуске с 24 мая по 9 июня включительно. Адвокаты Кочаряна Айк Алумян Ованес Худоян присоединились к ходатайству и также просили отложить заседание, обосновывая отсутствием Эрика Алексаняна.

Суд постановил отложить судебное заседание до 14:00 24 июня.