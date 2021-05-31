КГД с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США подписал Меморандум о сотрудничестве

Комитет государственных доходов Армении с Управлением по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США подписал Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении.

Для подписания меморандума в Армению прибыли директор Регионального офиса Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США Вильям Уоррен, а также глава грузинского офиса Дженнифер Свидер.

Меморандум подписали председатель КГД Эдвард Ованнисян, директор Регионального офиса Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США Вильям Уоррен.

Цель меморандума - углубления сотрудничества между двумя структурами, направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, их аналогоми и прекурсорсами, а также с преступлениями, связанными с отмыванием денег, вытекающими из этих преступных действий.

Подписание меморандума - результат эффективного взаимодействия, сформировавшегося между Управлением по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов и Региональным офисом Управления по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США.