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Власти Франции назвали "чрезвычайно серьезным" факт слежки США и Дании за политиками

Власти Франции назвали "чрезвычайно серьезным" факт слежки США и Дании за политиками

Слежка за европейскими чиновниками со стороны американских служб при поддержке Дании является "чрезвычайно серьезным" проступком, если она действительно велась. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Info,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - сказал Бон.


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