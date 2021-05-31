Слежка за европейскими чиновниками со стороны американских служб при поддержке Дании является "чрезвычайно серьезным" проступком, если она действительно велась. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Info,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - сказал Бон.