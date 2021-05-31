Торгово-промышленная палата Армении подготовила доклад по вопросам сферы бизнеса

31 мая в Ереване начал работу семинар «Подведение итогов национального исследования бизнеса и обобщение предложений». Как сообщает «Арменпресс», мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Республики Армения.

В феврале-апреле 2021 года, в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой, исследовательская организация IMR на предприятиях Еревана и регионов Республики Армения провела опросы.

Комплексные исследования были направлены на выявление законодательных предложений предприятий, направленных на улучшение экономической среды, выявление экономических последствий пандемии, войны, оценок бизнес-сообщества правительственных программ по нейтрализации экономических последствий войны, выявление представлений о коррупции и меры противодействия коррупции, задачи применения этих мер на предприятиях.

На основе данных опроса был составлен расширенный отчет, в котором представлены основные проблемы и задачи, выявленные в ходе опроса. Вместе с тем были обобщены и озвучены предложения бизнес сообщества по преодолению вышеперечисленных проблем. Опросы проводились в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой РА и Центром международного частного предпринимательства (CIPE, США, Вашингтон). По результатам семинара по отчету, представленные приоритеты будут обобщены Торгово-промышленной палатой Республики Армения. На основе указанных приоритетов будет сформирован пакет предложений, который представят в органы, разрабатывающие государственную политику.