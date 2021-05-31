Национальный центр лечения зависимостей отремонтирован и переоснащен новым оборудованием

Национальный центр лечения зависимостей Министерства здравоохранения Армении прибрел новый облик: изменились условия внутри корпуса, проведен капитальный ремонт, центр переоснащен новым оборудованием.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сказала, что за последние 3 года в центре внимания ведомства было улучшение состояния корпусов медицинских учреждений, переоснащение новым оборудованием и даже полная реконструкция.

«Это самые необходимые условия, которые должны быть созданы для оказания медицинскими работниками соответствующей помощи. Мы понимаем, что не только здание и оборудование составляют основу качественной медицинской помощи, но и специалисты. Мы большое значение придаем и тому, чтобы и многопрофильные, и специализированные больницы были бы укомплектованы новым персоналом, который переймет многолетний опыт профессионалов и опытных врачей. За последние 2 года к работе было привлечено много молодых кадров», - сказала Анаит Аванесян.

Директор Национального центра лечения наркозависимости Сурен Назинян подчеркнул, что ремонтные работы начались еще в 2020 году. На первом этаже центра расположены лабораторно-диагностическое отделение, склад, отделение замещающей метадоновой терапии.

«На втором этаже - административная часть и диспансерное отделение. На третьем этаже - первое стационарное отделение. Это недавно открывшаяся служба, в рамках которой социально-психологическое содействие оказывается и пациенту и членам его семьи. В 2020 году в нашем центре были заменены системы канализации и водопровода», - сказал Назинян, добавив, что была закуплена совершенно новая мебель.

По его словам, на 4-м этаже планируется капитальный ремонт, после чего будет установлен лифт, который уже приобретен.

В настоящее время в Армении зарегистрировано около 7 400 наркозависимых больных, из которых 4 000 употребляют каннабиноиды, а остальные - опиоиды.