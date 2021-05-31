За последнюю неделю на горячую линию аппарата президента Арцаха поступило 265 звонков

Сотрудники горячей линии быстрого реагирования Аппарата президента Республики Арцах в период с 24 по 27 мая приняли 265 звонков, ответили на 92 звонка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Основная часть звонков носила социальный характер, 165 звонков касалось погашения кредитов и заполнения онлайн-заявок.

В рамках полномочий Аппарата президента были осуществлены функции по информированию, консультированию, выявлению проблем и быстрому реагированию.

Из Арцаха на горячую линию можно звонить по номеру 119, а из Армении и из-за рубежа - по номеру +374-47-119-119. Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Отметим, что по вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции на короткий номер 114.