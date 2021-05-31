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За последнюю неделю на горячую линию аппарата президента Арцаха поступило 265 звонков

За последнюю неделю на горячую линию аппарата президента Арцаха поступило 265 звонков

Сотрудники горячей линии быстрого реагирования Аппарата президента Республики Арцах в период с 24 по 27 мая приняли 265 звонков, ответили на 92 звонка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Основная часть звонков носила социальный характер, 165 звонков касалось погашения кредитов и заполнения онлайн-заявок.

В рамках полномочий Аппарата президента были осуществлены функции по информированию, консультированию, выявлению проблем и быстрому реагированию.

Из Арцаха на горячую линию можно звонить по номеру 119, а из Армении и из-за рубежа - по номеру +374-47-119-119. Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Отметим, что по вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции на короткий номер 114.


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