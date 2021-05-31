Матч Хорватия-Армения обслужат боснийские арбитры
11:44, 31 Май, 2021
Товарищеский матч Хорватия-Армения будут судить боснийские судьи.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Товарищеский матч Хорватия-Армения состоится 1 июня, на городском стадионе Велика Горицы.
Матч будут обслуживать боснийские арбитры во главе с Лукой Бильбиа. Ему будет помогать Амер Мачич и Давор Бельен. Четвертый судья - Игорь Паяч из Хорватии.
Матч состоится 1 июня и начнется в 20:00 по ереванскому времени.
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