Матч Хорватия-Армения обслужат боснийские арбитры

Товарищеский матч Хорватия-Армения будут судить боснийские судьи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Товарищеский матч Хорватия-Армения состоится 1 июня, на городском стадионе Велика Горицы.

Матч будут обслуживать боснийские арбитры во главе с Лукой Бильбиа. Ему будет помогать Амер Мачич и Давор Бельен. Четвертый судья - Игорь Паяч из Хорватии.

Матч состоится 1 июня и начнется в 20:00 по ереванскому времени.