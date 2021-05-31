В регистре избирателей Армении - 2.581.093 граждан

Полиция опубликовала количество избирателей, внесенных в список избирателей Республики Армения. Как передает «Арменпресс», согласно данным полиции, в списке избирателей - 2 581 093 граждан.

«Центральная избирательная комиссия Республики Армения решением N 27-а от 2021 года, утвержденным Национальным собранием, согласно пункту 28 графика основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов, которые состоятся 20 июня, и во исполнение части 7 статьи 8 Избирательного кодекса Республики Армения, утвержденного 31.05.2021 г. публикует общее количество избирателей, включенных в регистр избирателей. Оно составляет 2.581.093 избирателей.

Процесс подачи заявлений о включении в список по месту нахождения избирателей, не состоящих на учете, начинается 31.05.2021 г., за 20 дней до выборов».