Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", - заявил эксперт в эфире телеканала NBC News.

Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", - подчеркнул Хотез.

Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.