По состоянию на 11:00 28 мая в Армении подтверждено 34 новых случаев COVID-19, 227 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов. Малое количество выявленных случаев обусловлено выходными днями. За последние сутки проведено 2 655 тестов. Всего проведено 1 083 960 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 222 670 случаев COVID-19, 213 208 из которых вылечились, есть 4 438 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 942 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, когда смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 082.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.