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В офисном здании в Гамбурге произошел взрыв

В офисном здании в Гамбурге произошел взрыв

Один человек пострадал в понедельник утром при взрыве в офисном здании в Гамбурге, здание получило значительные повреждения. Об этом сообщили журналистам в полиции города.

ЧП произошло в районе Бармбек. Что послужило причиной взрыва, пока не известно. Близлежащая Гамбургер-штрассе закрыта для движения. На месте работают спасатели,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

 


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