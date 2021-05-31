На сайте ЦИК Армении размещен обновленный регистр избирателей

На веб-сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) размещен обновленный список избирателей по общинам и избирательным участкам. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Армения.

«Избиратель, посетив раздел «Регистр избирателей Республики Армения» на сайте ЦИК, убедившись, что его имя внесено в список избирателей, может напротив номера избирательного участка на карте увидеть и местонахождение избирательного участка.

Напоминаем, что список избирателей, размещенный на сайте ЦИК, дает возможность получать информацию обо всех избирателях, зарегистрированных по одному и тому же адресу», - говорится в сообщении ЦИК.