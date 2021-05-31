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Ким Чен Ын на протяжении 24 дней не появлялся на публике

Ким Чен Ын на протяжении 24 дней не появлялся на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней, что является самым длительным периодом в текущем году. В последний раз лидер государства присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с Севером.

"Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике", - отметил чиновник. Он не назвал возможные причины отсутствия лидера КНДР, указав, что на данном этапе было бы "неуместным" давать какие-либо оценки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее южнокорейские эксперты выдвигали предположение, что Ким Чен Ын в этом году реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавирусной инфекции.

В мае прошлого года необычно долгое отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о его серьезной болезни или смерти. Однако затем он впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Ким Чен Ын пришел к власти в декабре 2011 года после смерти его отца Ким Чен Ира.

 


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