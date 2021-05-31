Нигерийские боевики похитили около 200 школьников

Вооруженные люди похитили около 200 школьников в нигерийском штате Нигер, один человек погиб, сообщает газета Punch со ссылкой на власти и местных жителей.

По данным издания, боевики напали на школу в городе Тегина днем в воскресенье. Они открыли огонь, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти штата Нигер подтвердили факт нападения, но заявили, что число похищенных не установлено.

Это не первое похищение учащихся в Нигерии. За их освобождение злоумышленники часто требуют выкуп. Ранее сообщалось, что бандиты освободили 14 студентов местного университета в штате Кадуна, которые были похищены еще в апреле.