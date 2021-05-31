В основе решений, касающихся границ Армении, должна лежать защита прав человека: Арман Татоян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян подчеркивает, что решения о границах Республики Армения должны основываться на защите прав человека жителей сел в целом, исключая какой-либо механический подход. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

«Архивные документы показывают, что в советское время бывали случаи пограничных споров между Арменией и Азербайджаном, власти Азербайджана принимали участие в официально объявляемых обсуждениях, но в то же время организовывали нападения на жителей армянских сел, занимали их земли, а затем вопрос оккупированных ими земель превращали в темы «обсуждений». Как в случае с: Барана, а теперь с Ноемберяном, Кохбом, Коти, Довегом и другими селами.

Например, несмотря на постановление Комиссии по земельным спорам ЦИК Закавказской Федерации от 28 апреля 1923 г., которое предусматривало Казаху передачу всего 5 000 десятин земли в районе Шиних-Айрум, земельно-строительная группа Казаха составила совершенно другой план, проигнорировав требование этого решения.

В это же время местные власти Азербайджана незаконно с территории Армянской ССР отхватили больше земель, чем было предусмотрено постановлением. В частности, запугав местного лесничего, площадь около 7 000 десятин, они увеличили до 11,800 десятин, и сделали это предметом обсуждения.

Другой пример: с мая 1922 года окончательная работа комиссий в Тавуше, в Каравансарае (Иджеван), в приграничных районах Казаха постоянно откладывалась, так как большая часть земель принадлежала армянам, но их захватили азербайджанцы и отказывались возвращать. Это мешало сельским жителям использовать пастбища, леса и свои водные ресурсы.

В целом, согласно архивным документам, предыстория споров между селами указанных областей показывает, что споры часто возникали из-за крупных азербайджанских землевладельцев (упомянутых в архивных документах помещиками), которые продавали свои земли армянам, а затем требовали их обратно.

Проблема в том, что власти Советской Армении в то время не реагировали на это должным образом, чтобы предотвратить нарушения прав армянских крестьян.

Уроки, извлеченные из этих фактов, следует учесть, чтобы и в наши дни не допустить нарушений прав жителей пограничных сел Армении.

Параллельно с вопросами безопасности и с другими компонентами, в основу решений, касающихся границ Армении, должна быть положена и защита прав сельчан, в целом человека, исключая при этом любые механические подходы».