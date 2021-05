Privilege Banking: предложение IDBank-а любителям услуг премиум класса

Недавно в филиале «Центр» IDBank-а состоялось мероприятие AmCham Be My Guest. Члены-организации Американской торговой палаты в Армении посетили флагманский филиал Банка, где для гостей была организована экскурсия, представлена концепция современного банка, а также новая банковская культура, которую IDBank предоставляет своим клиентам. Трехэтажный филиал Банка, расположенный на Северном проспекте 6, объединяет в себе все услуги, необходимые для того, чтобы сделать повседневную жизнь современного клиента более комфортной, одновременно предоставляя возможность приятно провести время в кафе на территории Банка. Мероприятие AmCham Be My Guest прошло в зале Privilege Banking, где клиенты ознакомились с услугами премиум-класса. Руководитель подразделения индивидуального банковского обслуживания Лида Сафарян рассказывает о всех преимуществах Privilege и Private banking.

- Уже более года функционирует филиал IDBank-а на Северном проспекте 6. В течение этого времени мы столкнулись с рядом проблем, которые в корне изменили нашу повседневную жизнь. Каким образом услуга Privilege Banking IDBank-а помогает своим клиентам адаптироваться в новых условиях?

2020 год стал годом преобразований в контексте упомянутых Вами проблем, и для нас, как для подразделения премиум-услуг, былօ важно обеспечить комфорт, безопасность наших клиентов и, конечно, соответствие обслуживания условиям эпидемии. Однако я должна заметить, что еще до эпидемии мы успешно запустили услуги удаленной идентификации и обслуживания, например, через Skype, что в первую очередь давало нашим клиентам возможность выполнять свои банковские операции в любое время суток как в Армении, так и за рубежом. Т.е. в плане обслуживания эпидемия почти не создала неудобств в жизни клиентов Privilege Banking. Конечно, у нас есть клиенты, которые по-прежнему предпочитают личное общение: в этом случае, по желанию клиента, обслуживание осуществляется в указанном им месте, а в случае посещения банка предусмотрены все необходимые меры безопасности, стерилизации и дезинфекции. Таким образом, мы стараемся создать для клиента действительно комфортную среду обслуживания.

Среда, действительно, благоприятна. Представьте, пожалуйста, концепцию отделения банка «Центр», и, в частности, Privilege banking . Какова была реакция клиентов?

Реакция была только положительной. Уже более года у наших клиентов есть возможность обслуживаться в центре, не имеющем аналогов в регионе. Изначально концепция этого филиала была разработана, учитывая необходимость обеспечения комфорта и экономии времени клиента. Комбинируя ряд услуг, мы стремимся дать нашему клиенту возможность, посещая Банк и потратив как можно меньше времени, получить максимальное количество качественных услуг. Таким образом, Банк предлагает платформу, где удачно сочетаются приятное времяпрепровождение и деловая среда. Посещая банк, клиент сможет в одном месте выполнять свои сделки, устраивать встречи, наслаждаться лучшим кофе в городе.

Итак, представляя филиал «Центр», необходимо выделить следующие залы обслуживания:

Отвечающий современным требованиям филиал с зоной самообслуживания,

IDBusiness,

Privilege Banking.

Во всех залах наши клиенты получат качественный сервис, а при обслуживании в Privilege Banking - также множество привилегий.

- IDBank расширил подразделение индивидуальных услуг и выделил персональные пакеты привилегий. Чем отличаются эти пакеты и как стать клиентом той или иной услуги.

Вы правы, исходя из запросов наших клиентов, с учетом их предложений мы создали пакеты услуг «Индивидуальный» и «Привилегированный». Привилегированная услуга Privilege banking доступна для наших клиентов, которые приобретут премиальную карту Visa Signature. Услуга также доступна при внесении депозита в размере 25 миллионов драмов (или в эквивалентной иностранной валюте), покупке облигаций при размещении Банком, при оформлении кредита в размере 25 миллионов драмов и более в IDBank-е. Наши клиенты Privilege banking обслуживаются в отдельном зале филиала IDBank-а на Северном проспекте, где, как я отметила, они могут пользоваться и другими услугами - проводить свои деловые встречи в отведенных для этих целей комнатах, не беспокоясь об организационных вопроса, получать банковские услуги на льготных условиях.

Что касается пакета Private Banking, то это высший уровень персонализированных услуг, доступных в IDBank-е. Вы можете стать клиентом Private Banking, купив карту Visa Infinite IDBank-а или внеся депозит в размере 50 миллионов драмов, купив облигации при размещении Банком, или оформив кредит в размере 72 миллионов драмов в IDBank-е. Наши клиенты Private Banking-а могут обслуживаться как в филиале на Северном проспекте, так и в Private Banking в головном офисе․ Здесь есть открытая терраса, где наши клиенты могут одновременно наслаждаться чашкой кофе и совершать банковские транзакции. Любая услуга премиум-класса предполагает индивидуальный подход. Клиента сопровождает персональный менеджер, который осуществляет обслуживание с учетом его требований. Отмечу, что в случае приобретения клиентом пакета премиальных услуг IDBank-а как физического лица, обслуживание его бизнеса также осуществляется в залах Privilege или Private Banking со всеми соответствующими привилегиями.

Получается, чтобы стать клиентом Privilege Banking, достаточно приобрести карту Signature. В чем преимущества карты и что она дает клиенту, помимо привилегированного обслуживания?

Во-первых, да, чтобы стать клиентом Privilege banking, достаточно приобрести карту Visa Signature. Наша цель - сделать услугу более доступной, предложить клиентам более широкий пакет преимуществ. Помимо того, что держатели карт Visa Signature получают возможность обслуживаться в отдельном зале в удобное для них время, карта также открывает им двери комфортного путешествия. Карта Visa Signature дает бесплатный доступ в залы ожидания премиум-класса в аэропортах, Lounge Key, круглосуточный консьерж-сервис, страхование путешествий, медицинскую поддержку, специальные премиальные скидки, льготные предложения по всему миру и многие другие преимущества. С картой Visa Signature IDBank-а Вы также получите кешбэк за безналичные покупки, высокий доход на положительный баланс дебетовой карты, возможность иметь кредитную линию и многое другое.

Как Вы отметили, использование премиум-банкинга дает множество преимуществ, но в цифровом мире многие клиенты решают все свои финансовые вопросы с помощью смартфонов. Тем не менее Вы считаете важным, может быть и редкое, но посещение Банка клиентом?

Вы правы, IDBank предлагает своим клиентам более 300 услуг на цифровой платформе, созданной совместно с компанией Idram. То есть, имея приложение Idram&IDBank, наши клиенты могут одновременно пользоваться как банковскими, так и платежными услугами. Речь идет о таком широком спектре, как оплата услуг, осуществление бесконтактных платежей QR/NFC в более чем 5000 торговых точках, даже возможность оставить электронные чаевые в ресторане или кафе. У наших клиентов есть возможность воспользоваться цифровой рассрочкой Rocket line, которая работает беспроцентно примерно в 400 торговых точках, то есть: Вы покупаете продукт или услугу, осуществляете оплату через Rocket line, а затем платите ту же сумму через 1, 2, 3 или 6 месяцев. Сейчас также можно переводить деньги в Россию прямо из приложения Idram&IDBank, просто набрав номер телефона получателя, зарегистрированный в приложении IDpay. Клиенты IDBank-а также могут получать мгновенные переводы из России в Армению и распоряжаться финансами через приложение Idram&IDBank по своему желанию. Одним словом, приложение Idram&IDBank меняет культуру дистанционного обслуживания в Армении. В то же время, как я уже отметила, у нас есть клиенты, которые, используя все возможности современного банкинга, предпочитают посещать Банк. В этом случае мы предоставляем им комфортные условия: они могут просто прийти, выпить кофе, поговорить и даже не заметить, насколько легко и быстро были совершены их финансовые транзакции. Для нас самое главное — это лояльность клиентов, и даже в рамках индивидуальных услуг мы стараемся предоставить еще более персонализированные услуги. И поверьте, наши клиенты к нам возвращаются (улыбается, - ред.), они возвращаются потому, что некоторые из них придают большое значение статусу, экономии времени, а некоторые - качеству и индивидуализации предоставляемых нами услуг.