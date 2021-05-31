Токио-2020: на ковре главное - единство гибкости ума и возможностей тела: Карен Асланян

Олимпийская сборная Армении по греко-римской борьбе уже начала зарубежные сборы по подготовке к XXXII летним Олимпийским играм в Токио. Одним из четырех спортсменов команды, которые будут бороться за медали в весовой категории 67 кг на Играх в Токио, является Карен Асланян, герой проекта «Арменпресс» «Дорога мечты: Токио 2020». 25-летний спортсмен, трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы, профессиональным спортом занимается с 2000-х годов.

- Карен, расскажите, пожалуйста, как случилось, что Вы начали интересоваться борьбой?

- Дело не в том, что я специально выбрал борьбу. Впервые на тренировку меня привел мой брат, который занимался этим видом спорта. Первые шаги я сделал, когда мне было 12 лет. Если честно, и тренажерный зал находился рядом. Поэтому, мы его и выбрали. Во время тренировок я понял, что у меня неплохие результаты. Сейчас мой брат уже не тренируется, я остался один.

- В последнем рейтинговом турнире Вы выиграли путевку на Олимпийские игры. Расскажите, пожалуйста.

- Я знал, понимал, что это последний шанс поучаствовать в Олимпийских играх. Но если я скажу, что был напряжён, нет, это не было так. Я полностью отдался борьбе, настроился, что буду бороться изо всех сил, что я не пожалею себя. Я был хорошо подготовлен, за что хочу поблагодарить своих тренеров: Самвела Геворгяна, Петроса Мкртчяна, тренерам сборной. Надеюсь, к Играм в Токио я буду лучше подготовлен.

- Это Ваши первые Олимпийские игры. Это же исключительное событие для всех спортсменов. Каковы Ваши ожидания?

- Я еду в Токио, чтобы работать там по максимуму. Каждая победа и каждое поражение даются Всевышним. Он дает, он и забирает. Могу только обещать, что буду бороться до последней секунды, не пожалею никаких сил.

- Борьбу за медали считаете реалистичной?

- Конечно, если я хоть на минуту засомневаюсь, что не буду бороться за медаль, я не поеду на игры, лишь для того, чтобы поучаствовать. Я не пойду таким путем, это очень сложно.

- Насколько для Вас важна роль психологической готовности?

- Психологической готовности я придаю очень большую роль. Это один из ключевых моментов перед турниром. Если говорить на языке борьбы, чтобы не перегореть из-за чрезмерного напряжения или, наоборот, из-за излишнего спокойствия потерпеть неудачу, единственным выходом должна быть психологическая подготовка, проведенная заранее. Нужно находить золотую середину между этими двумя состояниями.

- Что важно для Вас при выходе на ковер?

- В профессиональном спорте нет деталей, важно все - физические возможности, спокойствие, умение слушать тренеров. Но особо важно, чтобы гибкость ума и возможности тела были созвучны. Бывают моменты разногласия, когда мозг хорошо работает, но тело не подчиняется вам, и наоборот.

- В чем, на Ваш взгляд, красота борьбы?

- Современная греко-римская борьба сильно изменилась. Она небогата трюками, что не украшает спорт. Красота борьбы проявляется в основном не на ковре, она вне ковра, в семейной атмосфере, которая существует среди спортсменов всего мира.

- Что Вы думаете о спортсменах в Вашей весовой категории? Которых из них Вы выделите?

- Нет таких спортсменов, которых я могу выделить. На Олимпиаде не бывает и случайных спортсменов. Все участники уже отобраны, они достойны участия в Играх. Есть стилистические особенности, к которым нужно привыкать. Но в целом мы не имеем права никого недооценивать.

- Одним словом охарактеризуйте Олимпийские игры

- Цель

-Несколько блиц вопросов: гора или море?

- Море

- Нарды или шахматы?

-Ни то, ни другое

- Кофе или чай?

- Кофе

- Толма или шашлык?

- Шашлык

- Пицца или мороженое?

- Пицца

- Книга или фильм?

- Фильм

- Том или Джерри?

-Том

- Благодарю за беседу, надеюсь, что после Токио наш разговор будет о медали

Автор проекта: Варвара Айрапетян

Фотографии: Айка Манукяна

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 52 дня.