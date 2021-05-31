Сборная Армении по футболу в Хорватии провела первую тренировку

В первой тренировке сборной Армении, проведенной в Загребе, участие приняли 22 футболиста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Вараздат Ароян также присоединился к команде, но пропустил тренировку из-за травмы, полученной им в его команде «Астана». Участие Арояна в матче против Хорватии пока под вопросом. Это решится 31 мая после медицинского осмотра. Учитывая разную степень подготовки игроков, прибывших в сборную, фитнес-тренер команды Хавьер Миньяно дал ряду игроков разные задания. Игроки, принимавшие участие в последнем туре Премьер-лиги Армении VBET, а также игроки, игравшие в чемпионатах стран их клубов 28-29 мая, тренировались в более легком, щадящем режиме. Остальные игроки - в обычном режиме.

31 мая на городском стадионе Велика Горица команда проведет предматчевую тренировку.