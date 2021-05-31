“Новая книга” -16 / 21: читателю предложены три новинки

Информационное агентство Арменпресс возобновляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» будет представлять читателям новые издания армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 3 категориям выделил три примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Армянский автор

Ер Кар: “Ер Кар”

В книгу вошло более 50 произведений Ер Кара, написанных с 2017 года. В основе работ - местность, где живет Ер Кар, где ему сломали руки, автор чудесным образом помнит об этом. Книгу выпустило издательство “Антарес”.

Переводческая литература

Омар Хайям: “Четверостишия”

“Четверостишия” Омара Хайяма опубликованы в серии “Вавилонская библиотека”. Омар Хайям (1048–1131) - один из четырех самых известных поэтов иранской поэзии (Фирдоуси, Саади, Хафез, Хайям). Он во всем мире известен и как один из самых крупных ученых своего времени, как великий восточный мудрец, обладающий широким кругозором, глубоким и пытливым умом, удивительной способностью резюмировать то, что можно сказать, всего в нескольких строках, красиво и эффектно. Именно поэтому на протяжении многих веков интерес к его личности и к его творчеству не угасал. Перевод с персидского Леона Блбуляна; Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Аллен Кар: “Легкий способ бросить курить”

“Легкий способ бросить курить” Алена Кара - действительно работающий способ. Эта книга не только поможет вам бросить курить, но и сделает этот процесс более легким и приятным. Вы бросите курить!

Легко, сразу и безболезненно,

без применения силы воли, без применения вспомогательных средств, заменителей или приемов,

без тревоги, ощущения подавленности или других симптомов, вызванных отказом от курения,

без увеличения веса. Для Аллена вскоре стало ясно, что его метод применим и при многих других проблемах.

Он уже помог десяткам миллионов людей отказаться от курения, алкоголя, кокаина и других запрещенных наркотиков, преодолеть страсть к сладкому, страх летать на самолете, а также склонность тратить слишком много, зависимость от азартных игр, цифровых технологий и от социальных сетей. Перевод: Татевик Туманян и Гургена Оганяна; Книгу изда “Эдит принт”

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.