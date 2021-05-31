“Новая книга” -16 / 21: читателю предложены три новинки
Информационное агентство Арменпресс возобновляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» будет представлять читателям новые издания армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 3 категориям выделил три примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.
Армянский автор
Ер Кар: “Ер Кар”
В книгу вошло более 50 произведений Ер Кара, написанных с 2017 года. В основе работ - местность, где живет Ер Кар, где ему сломали руки, автор чудесным образом помнит об этом. Книгу выпустило издательство “Антарес”.
Переводческая литература
Омар Хайям: “Четверостишия”
“Четверостишия” Омара Хайяма опубликованы в серии “Вавилонская библиотека”. Омар Хайям (1048–1131) - один из четырех самых известных поэтов иранской поэзии (Фирдоуси, Саади, Хафез, Хайям). Он во всем мире известен и как один из самых крупных ученых своего времени, как великий восточный мудрец, обладающий широким кругозором, глубоким и пытливым умом, удивительной способностью резюмировать то, что можно сказать, всего в нескольких строках, красиво и эффектно. Именно поэтому на протяжении многих веков интерес к его личности и к его творчеству не угасал. Перевод с персидского Леона Блбуляна; Книгу издал “Антарес”.
Документальная литература
Аллен Кар: “Легкий способ бросить курить”
“Легкий способ бросить курить” Алена Кара - действительно работающий способ. Эта книга не только поможет вам бросить курить, но и сделает этот процесс более легким и приятным. Вы бросите курить!
- Легко, сразу и безболезненно,
- без применения силы воли, без применения вспомогательных средств, заменителей или приемов,
- без тревоги, ощущения подавленности или других симптомов, вызванных отказом от курения,
- без увеличения веса. Для Аллена вскоре стало ясно, что его метод применим и при многих других проблемах.
Он уже помог десяткам миллионов людей отказаться от курения, алкоголя, кокаина и других запрещенных наркотиков, преодолеть страсть к сладкому, страх летать на самолете, а также склонность тратить слишком много, зависимость от азартных игр, цифровых технологий и от социальных сетей. Перевод: Татевик Туманян и Гургена Оганяна; Книгу изда “Эдит принт”
Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.
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