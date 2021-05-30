Немного света в тяжелую минуту. Группа Ladaniva впервые в Ереване с  сольным концертом

Французская группа Ladaniva, за последние годы сформировавшая большую армию поклонников в Армении, 29 мая дала сольный концерт в Ереване.

Как передает Арменпресс, вечер прошел в здании Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна.

Заполненный до отказа зал встретил группу громкими аплодисментами, особое внимание уделив нашей соотечественнице, солистке Жаклин Багдасарян — босой, раскрепощённой и открытой.

После первого выступления меломаны вышли на сцену с букетами цветов, обняли певицу, признавались в любви. Выстроилась очередь, чтобы выйти на сцену. Жаклин Багдасарян призналась, что счастлива и взволнована выступлением на родине, но ее сердце болит за события, произошедшие в стране в последние месяцы. Жаклин надеется, что однажды Армения станет более безопасной, все армяне вернутся на свою родину, где они будут творить, просто жить и дарить друг другу улыбки.

По словам певца, Ladaniva своим концертом старается дать людям немного света, надежды и позитивного настроения.

Во всех песнях группы присутствуют элементы армянской народной музыки. На этом концерте Ladaniva исполнила «Вай аман», «Pourquoi t'as fait ça?», «Как ветерок», «Я умру на ветру гор», Ajde Jano, «Бингёль» и ряд других композиций. Жаклин Багдасарян поблагодарила всех за то, что они присутствовали, поддержали их, любили и оценили группу. Среди поклонников были члены семьи Жаклин, родственники и друзья, которых певица давно не видела.

Она отметила, что 29 мая - день рождения ее бабушки. Певица попросила бабушку подойти к сцене. Жаклин поздравила ее, посвятила песню ей, а также другой бабушке, которая тоже находилась в зале.

Основатели Ladaniva - солисты Жаклин Багдасарян и Луи Томас. Остальные французские участники группы меняются.

Когда Луи услышал армянские песни в исполнении Жаклин, он был безмерно впечатлен и предложил включить песни в репертуар группы, а, выбирая название группы, Жаклин и Лу подумали, что «Лада Нива» - популярный автомобиль как в России, так и в Армении и в ряде постсоветских стран. «Мы исполняем интернациональную музыку. Мы поем армянские и балканские песни, так что решили назвать группу «Ладанива». Кроме того, Ladaniva - это прекрасный автомобиль для путешествий. А ведь наша музыка путешествует по миру», - заявила ранее Жаклин репортерам.

Певице было три года, когда она уехала из Армении. С 2005 года он регулярно бывала на Родине. как будто заново открывая для себя Армению.

«Предыдущие визиты я долгое время проводила на родине, в Ехегнадзоре. В Ереване у меня не было времени много гулять. Когда я смотрю вокруг, мне кажется, что я дома, что я отсюда,я как будто узнаю саму себя », - сказала Жаклин Багдасарян.

Анжела Амбарцумян