Сборная Армении уже в Загребе

Сборная Армении по футболу уже уже находится в Хорватии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Сборная Армении вылетела чартерным рейсом 30 мая и уже прибыла в столицу Хорватии Загреб, где будет готовиться к товарищескому матчу Хорватия-Армения. Наша команда остановится в отеле Le Premier Hotel в Загребе.

Вместе с командой в Загреб выехали Тигран Барсегян, Вараздат Ароян, Камо Ованесян, Ваан Бичахчян, Эдгар Бабаян, Саргис Адамян, которые в ближайшие часы присоединятся к сборной, не уехали с командой в Хорватию.