Сборная Армении уже в Загребе
16:38, 30 Май, 2021
Сборная Армении по футболу уже уже находится в Хорватии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
Сборная Армении вылетела чартерным рейсом 30 мая и уже прибыла в столицу Хорватии Загреб, где будет готовиться к товарищескому матчу Хорватия-Армения. Наша команда остановится в отеле Le Premier Hotel в Загребе.
Вместе с командой в Загреб выехали Тигран Барсегян, Вараздат Ароян, Камо Ованесян, Ваан Бичахчян, Эдгар Бабаян, Саргис Адамян, которые в ближайшие часы присоединятся к сборной, не уехали с командой в Хорватию.
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