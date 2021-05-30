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Сборная Армении уже в Загребе

Сборная Армении уже в Загребе

Сборная Армении по футболу уже уже находится в Хорватии.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Сборная Армении вылетела чартерным рейсом 30 мая и уже прибыла в столицу Хорватии Загреб, где будет готовиться к товарищескому матчу Хорватия-Армения. Наша команда остановится в отеле Le Premier Hotel в Загребе.

Вместе с командой в  Загреб выехали Тигран Барсегян, Вараздат Ароян, Камо Ованесян, Ваан Бичахчян, Эдгар Бабаян, Саргис Адамян, которые в ближайшие часы присоединятся к сборной, не уехали с командой в Хорватию.


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