Пашинян приглашает Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на дебаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил на встрече в офисе партии в Апаране, что приглашает Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на дебаты.

Как передает Арменпресс, Пашинян подчеркнул: «18 июня приглашаю Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на открытые дебаты, и тогда все станет хорошо видно».

«Придете, встанем друг против друга и поговорим, и вы объясните, почему Карабах был исключен из переговорного процесса в 1997 году», - добавил он.

По словам Пашиняна, вот уже несколько дней он публикует факты и оценки по истории нагорно-карабахского конфликта, но никаких контраргументов, никаких содержательных возражений относительно сказанного нет.

Он отметил, что выборы в Национальное Собрание 20 июня — это очень хороший повод, чтобы гражданин Армении взял реванш за сфальсифицированные выборы после 1996 года, поскольку на этих выборах голос гражданина был отнят, но по сути, все действующие лица, кто украл эти голоса, участвуют и в предстоящих выборах. «Напротив, гражданин должен подтвердить и восстановить свою власть. И для восстановления этой власти необходимо, чтобы партия «Гражданский договор» получила 60% голосов», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, это очень непростые выборы — по сути, это должна быть оценка всей истории Третьей республики, так как все лидеры этой республики участвуют в выборах 20 июня.