И.о. премьер-министра посетил общину Катнаджур Лорийской области
Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян посетил общину Катнаджур Лорийской области.
АРМЕНПРЕСС представляет видеозапись визита.
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