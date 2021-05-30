Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

И.о. премьер-министра посетил общину Катнаджур Лорийской области

И.о. премьер-министра посетил общину Катнаджур Лорийской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения,  член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян  посетил общину Катнаджур Лорийской области.

АРМЕНПРЕСС  представляет видеозапись  визита.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации