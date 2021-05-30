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Пашинян встретился с жителями Спитака

Пашинян встретился с жителями Спитака

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения,  член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян  встретился с жителями Спитака.

 АРМЕНПРЕСС  представляет видеозапись  встречи


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